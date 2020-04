The Jack in the Box: il trailer dell'horror offre un nuovo sguardo ai clown killer

Il trailer dell'horror The Jack in the Box offre uno sguardo terrificante su pupazzi a molla e clown assassini.

Lo studio indipendente 4DigitalMedia ha diffuso il trailer dell'horror intitolato The Jack in the Box, pellicola che rappresenta una variante sul tema dei clown assassini. Nel film un uomo rinviene una misteriosa scatola vintage che contiene un pupazzo a molla a forma di clown. L'uomo decide di donare il giocattolo al museo locale, ma una volta che la scatola è aperta il clown esce e iniziare a uccidere senza pietà. Così mentre i dipendenti del museo muoiono uno dopo l'altro in circostanze misteriose, un giovane di nome Casey intuisce di essere direttamente in linea con la prossima vittima del pupazzo.

Scritto, diretto e prodotto da Lawrence Fowler, The Jack in the Box vede nel cast Ethan Taylor, Robert Nairne e Lucy-Jane Quinlan. Il film arriverà in home video e Digital HD il 5 maggio negli USA.