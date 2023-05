The Island: le riprese del film con Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono state annullate

Il timore di uno sciopero del sindacato degli attori, che potrebbe prendere il via l'1 luglio, ha bloccato la produzione di The Island, con star Joaquin Phoenix e Rooney Mara.

Le riprese dovevano iniziare nelle prossime settimane in Spagna, ma non si è riusciti a ottenere il via libera dell'assicurazione.

Lo stop al progetto

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono quindi tornati negli Stati Uniti e il regista Pawel Pawlikowski ha dovuto, per ora, rinunciare alla realizzazione di The Island.

Secondo quanto riportato dalle fonti di Deadline, i finanziatori e i produttori non hanno abbandonato il progetto, ma non è chiaro quando si potrebbe riottenere il via libera.

Tra i partner coinvolti nel progetto ci sono Tanya Seghatchian (The Power Of The Dog) e John Woodward (Kaos), FilmNation, WME Independent, Vision Distribution e Wildside. Film Finances Inc doveva sostenere il progetto, ma anche altre società si sono trovate nella stessa situazione di non poter dare delle garanzie necessarie all'assicurazione. Il settore dei film indipendenti sembra sia quello che sta subendo maggiormente le conseguenze di un potenziale sciopero del sindacato degli attori che potrebbe prendere il via tra poco più di un mese, mentre quello degli sceneggiatori non è ancora stato risolto.

The Island è tratto in parte da una storia vera e ha come protagonista una coppia che decide di abbandonare la civiltà, vivendo su un'isola deserta e distante dal resto del mondo. Quando una contessa europea scopre i progetti della coppia, la situazione si complica: la donna arriva infatti con i suoi amanti per provare a prendere il controllo dell'isola e costruire un lussuoso hotel.