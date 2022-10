Joaquin Phoenix e Rooney Mara star di The Island diretto da Pawel Pawlikowski

Joaquin Phoenix e Rooney Mara reciteranno ancora una volta insieme in occasione di The Island, il nuovo film diretto da Pawel Pawlikowski.

Il progetto si basa liberamente su una storia vera e permetterà alla coppia nella vita di collaborare sul set dopo Maria Maddalena.

Il film The Island, titolo ancora provvisorio, avrà al centro della storia una coppia americana interpretata da Joaquin Phoenix e Rooney Mara, che decide di abbandonare la civiltà e ritirarsi su un'isola deserta, dove hanno costruito un paradiso protetto e privato. La situazione si rivela però complicata da gestire quando una contessa europea scopre i loro progetti e arriva sull'isola con i suoi due amanti, nel tentativo di prendere il controllo dell'area e costruirci un hotel lussuoso. La situazione dà il via a una guerra psicologica, all'insegna di seduzione, gelosia, infedeltà, tradimenti e persino omicidi.

Pawel Pawlikowski ha diretto film come Cold War e Ida, con cui ha conquistato l'Oscar come Miglior film in lingua straniera.

La produttrice del lungometraggio, le cui riprese inizieranno nel 2023, ha dichiarato: "In The Island, le lotte per il potere, l'amore e la morte, sono tutti elementi amplificati dallo stile cinematografico di Pawel, che integrerà la bellezza selvaggia della natura su questa isola deserta nella storia. Con un cast brillante, questo mystery legato a un omicidio, ambientato in un panorama epico, sembrerà senza tempo, ma le sue tematiche sono contemporanee, universali e in cui è facile immedesimarsi".