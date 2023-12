The Iron Claw, Zac Efron sulla sua sorprendente trasformazione: 'Non sembravo nemmeno io'

Zac Efron racconta la sua impressionante trasformazione fisica per interpretare il protagonista di "The Iron Claw", nuovo film della A24.

Zac Efron ha subito una vera trasformazione in The Iron Claw, mettendo su chili e chili di muscoli per interpretare il wrestler professionista Kevin Von Erich. L'attore ha indossato anche una parrucca arruffata per il ruolo, e spesso indossa minuscoli pantaloncini da wrestling sul ring.

"Nel migliore dei modi, non assomigliavo per niente a me stesso. All'inizio era un po' strano, quasi anacronistico, ma in un certo senso abbiamo messo insieme il tutto pezzo per pezzo", ha raccontato Efron ai microfoni di The Hollywood Reporter durante première del film a Los Angeles. "Individualmente, la parrucca di per sé sembra piuttosto ridicola; da soli, i vestiti sembrano piuttosto pazzi. Quando li metti tutti insieme nei set che il nostro team ha costruito e esci sul ring sotto quelle luci, sembra che i Von Erichs, amico, e quello era il nostro obiettivo. Penso che abbia aggiunto molto".

Il film segue la storia vera degli inseparabili fratelli Von Erich, che hanno fatto la storia nel mondo altamente competitivo del wrestling professionistico nei primi anni '80. Kevin è l'ultimo fratello sopravvissuto (ed era presente alla premiere), ed Efron ha ammesso di essere stato nervoso all'idea che la sua controparte nella vita reale guardasse il film per la prima volta.

"Durante le riprese di questo film, l'incontro con Kevin era praticamente tutto ciò a cui riuscivo a pensare", racconta l'attore. "È qualcosa che provi a respingere un po', cerchi semplicemente di fare il lavoro e portarlo a termine, ma è sempre nella tua mente, 'Cosa ne penserà davvero Kevin?'. Incontrarlo, passare del tempo con lui, averlo qui con noi sul tappeto, è incredibilmente gratificante, più di qualsiasi cosa abbia mai fatto in tutta la mia vita. Sono così orgoglioso e sono semplicemente onorato che lui faccia parte di tutto questo. È tutto a causa sua".

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White

Intervistato da People, Jeremy Allen White ha raccontato alcuni retroscena sulle riprese di The Iron Claw, il nuovo drama sportivo prodotto da A24 e ispirato alla vera storia della famiglia Von Erich che lo vede protagonista al fianco di Zac Efron e Lily James. Durante l'intervista, l'attore ha raccontato di aver avuto timore a stare vicino ad Efron perché "era troppo grosso": "Non volevo stare vicino a Zac, perché mi faceva sfigurare", racconta l'attore ridendo. "Ha fatto un lavoro eccezionale con il suo allenamento, ha un corpo fantastico e si merita di avere tutti i riflettori. Per me è stato motivo di ispirazione."

White ha poi parlato del suo allenamento fisico per le riprese: "Sapevo che non sarei riuscito a diventare grosso quanto Kerry Von Erich. Si dice che, una volta, Kerry si fosse tolto la maglietta vicino ad Arnold Schwarzenegger e che Schwarzenegger abbia avuto paura di spogliarsi di fronte a lui per non sfigurare. Ecco quant'era grosso quell'uomo. Quindi ho fatto del mio meglio, ma sapevo che non sarei stato uguale a lui."