Zac Efron interpreterà due ruoli diversi nel suo prossimo film con A24

Dopo aver interpretato Kevin von Erich in The Iron Claw, Efron sarà protagonista di un nuovo film prodotto dalla A24

A24 ha apprezzato così tanto il lavoro di Zac Efron in The Iron Claw, che lo ha ingaggiato per interpretare non uno ma due ruoli in un nuovo thriller di prossima uscita.

Lo studio cinematografico, noto per le sue pellicole horror e i suoi drammi estremi, ha preacquistato i diritti di distribuzione nazionale di Famous, un thriller che avrà come protagonista Efron in un doppio ruolo e sarà diretto da Jody Hill, ha dichiarato a IndieWire una persona a conoscenza del progetto.

Famous sarà prodotto anche da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot e regista di Il mondo dietro di te, insieme a Michael Sagol, mentre la produzione è di Chad Hamilton.

The Warrior - The Iron Claw: Zac Efron e Sean Durkin sul set del film

Il film è basato sull'omonimo libro di Blake Crouch e segue la vita di Lancelot Blue Dunkquist, un fan troppo zelante e perdente che vive sopra il garage dei genitori e fa un lavoro senza senso, ma che è la copia sputata della famosa star del cinema James Jansen. Quando Dunkquist perde il lavoro, decide di seguire il suo sogno di diventare famoso a qualsiasi costo. Efron interpreterà sia Dunkquist che Jansen nel film.

The Iron Claw, Zac Efron sulla sua sorprendente trasformazione: "Non sembravo nemmeno io"

L'ultimo film di Hill, conosciuto soprattutto per Eastbound & Down, Vice Principals e The Righteous Gemstones, è stato The Legacy of a Whitetail Deer Hunter del 2018.

Dopo aver interpretato il wrestler Kevin von Erich in The Warrior - The Iron Claw, uscito lo scorso anno, Efron è apparso anche nel recente A Family Affair di Netflix e nella commedia Ricky Stanicky, arrivata su Prime Video. The Iron Claw si è rivelato uno dei maggiori successi nella storia di A24, con 45 milioni di dollari incassati al box-office mondiale. Il film di Sean Durkin ha vinto anche il premio Ensemble Cast del National Board of Review e ha fatto guadagnare a Efron anche una manciata di premi della critica.