The Irishman in versione Marvel: il trailer del film di Martin Scorsese in stile cinecomic

The Irishman incontra il mondo dei cinecomic in un esilarante video che immagina il film di Martin Scorsese in versione Marvel.

The Irishman in versione Marvel è l'esilarante video mashup realizzato da Jimmy Kimmel per porre fine scherzosamente alle polemiche causate dalle dichiarazioni del regista nei confronti dei cinecomic.

Durante il talk show, dove il maestro del cinema era ospite proprio per parlare del suo nuovo lavoro approdato in streaming che fa sicuramente parte della lista dei più bei film da vedere su Netflix, è stato mostrato un trailer di The Irishman in cui il personaggio di Robert De Niro viene ingaggiato da Nick Fury, diventando così l'eroico The Irish Man, con una tuta in versione Iron Man ovviamente. Al Pacino appare invece con un "colorito verde" che ricorda Hulk, mentre il team irlandese si prepara a combattere.

Il risultato del mashup è davvero imperdibile per tutti i fan dei film del Marvel Cinematic Universe e per quelli di Martin Scorsese che, nonostante abbia partecipato al talk show, non ha commentato in nessun modo l'originale creazione.