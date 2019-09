The Irishman: il trailer italiano del film di Martin Scorsese

Netflix ha condiviso il trailer sottotitolato in italiano del film The Irishman, diretto da Martin Scorsese e di cui sono state diffuse nuove foto ufficiali.

The Irishman arriverà su Netflix il 27 novembre e online è stato condiviso il nuovo trailer sottotitolato in italiano che regala ai fan del regista Martin Scorsese qualche anticipazione riguardante il suo nuovo, attesissimo, progetto.

Nel video Frank Sheeran riceve le spiegazioni legate a cosa ci si aspetta da un autista, rivelando però grazie al montaggio un lato più oscuro e violento della sua vita. L'uomo inizia quindi a lavorare per i criminali e si anticipa il suo coinvolgimento con la storia di Jimmy Hoffa.

La sinossi ufficiale di The Irishman anticipa che Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci saranno protagonisti di un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Ecco nuove foto ufficiali:

Nel cast stellare del film, che verrà presentato il 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, ci sono anche Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland.