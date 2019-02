The Irishman: il teaser trailer del film di Scorsese conferma la data di uscita

The Irishman arriverà nelle sale e su Netflix in autunno: il breve teaser trailer del film di Martin Scorsese uscito stanotte anticipa l'uscita del nuovo lavoro del regista e conferma la release sia nei cinema che sulla piattaforma streaming.

Il breve teaser trailer di The Irishman rilasciato stanotte, durante la cerimonia degli Oscar, non anticipa nessuna scena del film, ma conferma i grandi nomi che faranno parte del cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel. La pallottola fumante al centro del filmato promozionale invece richiama i temi di quello che è uno dei film più attesi del 2019, tratto dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt.

The Irishman vede protagonista il killer Frank Sheeran, detto l'irlandese e del suo coinvolgimento nell'omicidio di Jimmy Hoffa, potente sindacalista corrotto dei Teamsters, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il titolo del libro di Brandt si riferisce ad un modo di indicare i sicari in gergo criminale, e alla loro attività di dar "colore" alle pareti con il sangue delle vittime.

Costato 175 milioni di dollari, The Irishman è fino ad ora la produzione più costosa di Martin Scorsese. Buona parte del budget del film Netflix è stato utilizzato per gli effetti visivi che sono serviti per ringiovanire il cast nei vari archi temporali in cui si svolge la vicenda.