The Irishman di Martin Scorsese sarà il film di apertura del New York Film Festival, ecco le prime foto!

The Irishman di Martin Scorsese sarà il film di apertura del New York Film Festival 2019, venendo quindi proiettato al Lincoln Center venerdì 27 settembre in attesa di una distribuzione su Netflix entro la fine dell'anno.

Martin Scorsese, commentando la notizia, ha dichiarato: "Si tratta di un incredibile onore che The Irishman sia stato selezionato come Film d'apertura del New York Film Festival. Ammiro profondamente le selezioni coraggiose e visionarie che il festival propone agli spettatori ogni anno. Il festival è essenziale per far conoscere il cinema di tutto il mondo e sono grato di avere l'opportunità di presentare in anteprima il mio nuovo film a New York insieme al mio meraviglioso cast e alla troupe".

Il festival è in programma nella Grande Mela dal 27 settembre al 13 ottobre e online sono state condivise anche le prime foto ufficiali:

The Irishman: una foto tratta dal film di Martin Scorsese

Il film è un adattamento del saggio scritto da Charles Brandt e intitolato I Heard You Paint Houses

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di The Irishman, in arrivo in autunno su Netflix, di Martin Scorsese, un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.