The Invisible Man: anticipata l'uscita del film a febbraio 2020

The Invisible Man, l'horror prodotto da Universal e Blumhouse Productions, arriverà prima del previsto: la distribuzione è stata anticipata al 28 febbraio 2020 rispetto alla precedente data che era stata fissata al 13 marzo 2020.

Il film diretto da Leigh Whannell (Insidious) ha come protagonisti Elisabeth Moss, Storm Reid e Aldis Hodge, mentre Oliver Jackson-Cohen sarà l'Uomo Invisible a cui accenna il titolo.

Al centro della trama di The Invisible Man c'è Cecilia (Moss) che riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento. La donna inizia a ricostruirsi una vita, ma inizia a mettere in dubbio la sua percezione della realtà quando comincia a sospettare che il suo ex amante non sia in realtà morto.

Il film non farà parte del Dark Universe, progetto che sembra essere stato abbandonato dai produttori, almeno per il momento.

La versione originale della storia è arrivata nel 1933 nelle sale cinematografiche ed era basata sul romanzo scritto da H.G. Wells nel 1897.

Le riprese della nuova versione sono attualmente in corso.