The Inventor: Daisy Ridley e Stephen Fry voci del film d'animazione su Leonardo Da Vinci

Dopo aver lavorato per anni alla Pixar in vari ruoli e aver ottenuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura di Ratatouille, Jim Capobianco sta realizzando il suo primo lungometraggio animato in stop-motion, The Inventor e ha proposto a Daisy Ridley e Stephen Fry di prestare le loro voci per il film che parla della vita di Leonardo da Vinci.

Jim Capobianco sta cercando di dare il via al processo di stop-motion nell'agosto del prossimo anno, con una previsione dell'uscita del film per il 2023.

La storia di questa nuova pellicola, seguirà la vita del celebre inventore curioso e testardo, Leonardo da Vinci, doppiato da Stephen Fry. Vedremo Leonardo lasciare l'Italia per unirsi alla corte francese, dove potrà sperimentare liberamente, inventando congegni volanti, macchine incredibili e studiando il corpo umano. Lì, affiancato dalla principessa Marguerite, con la voce di Daisy Ridley, cercherà di rispondere alla domanda: qual è il senso di tutto ciò?

Capobianco ha raccontato: _"Stiamo realizzando questo film per tutta la famiglia. Ha azione, avventura, bellezza e umorismo. Speriamo che susciti curiosità nel pubblico giovane e possa ispirare ragazze e ragazzi a diventare i Leonardo del 21° secolo".