The Institute: la serie tratta dal romanzo di Stephen King ottiene il rinnovo per la stagione 2

La serie MGM+, con star anche Ben Barnes e Mary-Louise Parker, ha ottenuto il via libera alla produzione di nuovi episodi.

MGM+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della sua serie The Institute, disponibile in Italia su Prime Video.

L'adattamento per il piccolo schermo tratto dal romanzo scritto da Stephen King ritornerà quindi prossimamente per otto nuovi episodi.

L'annuncio della stagione 2

La serie è stata creata e prodotta da Jack Bender e Benjamin Cavell e può contare sul sostegno dello scrittore, coinvolto come produttore esecutivo.

Stephen King, commentando l'annuncio del rinnovo di L'istituto, di cui potete leggere la nostra recensione, dichiarando: "Liberati ma in fuga da chi dà loro la caccia, nuovi pericoli attendono i fuggitivi dall'Istituto e non vedo l'ora".

Bender e Cavell hanno aggiunto: "Siamo stati così gratificati dall'accoglienza riservata alla nostra prima stagione, che dimostra l'impegno del nostro fantastico cast e della troupe. Siamo elettrizzati che Michael Wright e tutti tra le fila di MGM ci abbiano permesso di continuare la potente e attuale storia di Stephen. Fin dall'ideazione di questo progetto, abbiamo sentito che c'è ancora molta storia da raccontare mentre i nostri brillanti personaggi continuano a farsi strada tra i pericoli del mondo che stanno affrontando".

Cosa racconta The Institute

Al centro della trama degli episodi c'è la storia del teenager Luke Ellis (Joe Freeman). Il giovane genio viene rapito e si sveglia in una struttura piena di ragazzini arrivati lì nello stesso modo. Ognuno di loro, inoltre, possiede delle capacità uniche.

Luke cerca di capire come fuggire dall'istituto, qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare prima di lui.

In una città poco distante, nel frattempo, l'ex poliziotto Tim Jamieson (parte affidata a Ben Barnes) sta cercando di iniziare una nuova vita, ma la pace e la tranquillità non durerà. La storia dell'uomo e quella del ragazzo, infatti, sono destinati a scontrarsi.

Tra gli interpreti della prima stagione tratta dall'opera di King, ci sono anche Mary-Louise Parker nella parte di Mrs Sigsby, Simone Miller nei panni di Kalisha, Fionn Laird nel ruolo di Nick, Hannah Galway che sarà Wendy, Julian Richings nei panni di Stackhouse, Robert Joy che è il Dottor Hendricks, e Martin Roach che è Ashworth.

Lo scrittore Stephen King è impegnato nell'adattamento del suo romanzo in veste di produttore esecutivo insieme a Bender, impegnato alla regia, Cavell che ha firmato gli script, Gary Barber, Sam Sheridan ed Ed Redlich.