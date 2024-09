The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck in trattative per il sequel

Le star di The Instigators, Matt Damon e Casey Affleck, sarebbero in trattative per tornare a recitare nel sequel del film del 2024.

All'inizio dell'estate, The Instigators di Doug Liman, con Matt Damon e Casey Affleck, si è rivelato un grande successo di streaming su Apple TV. Al suo apice, durante la metà di agosto, è stato il film più visto in assoluto su tutto lo streaming tra titoli di cinema e serie tv.

The Instigators, co-scritto da Ben Affleck, vede un ex detenuto costretto a lavorare con un padre in difficoltà (Damon) per rapinare i guadagni di un politico corrotto. Il colpo va terribilmente storto e i due si ritrovano in fuga, inseguiti da polizia e criminali. Convincono il terapeuta di Damon (un'ironica Hong Chau) a partecipare alla loro fuga attraverso Boston.

Matt Damon commenta la somiglianza con Jesse Plemons: "Mi somiglia più di quanto mi somigliavo io da giovane"

Un sequel in arrivo

Ora si dice che Damon e Affleck stiano preparando un sequel di Instigators, e che entrambi siano in trattative per tornare. Anche Liman è pronto a dirigere il sequel, ma questo non sorprende, visto il finale del film e il grande successo ottenuto su Apple TV+.

The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck in una scena

Damon ha dichiarato a Deadline che non avrebbe potuto essere più felice di come sono andate le cose per The Instigators, anche se è uscito direttamente in streaming, come pare fosse nei suoi piani: "Casey e io stavamo parlando di quanto sia stato fantastico l'intero lancio, il modo in cui hanno gestito il film. Hanno detto che è stato il numero sulla piattaforma streaming, compresi gli show televisivi. Quindi è meraviglioso; significa che alla gente piace quanto a noi è piaciuto realizzarlo. Quindi sì, sarebbe meraviglioso se realizzassimo un sequel".

The Instigators si avvale anche di un eccellente cast di supporto, che comprende attori del calibro di Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow e Ron Perlman.

In questo stesso rapporto di Deadline, viene anche confermato che Liman non tornerà a dirigere il sequel del suo altro mega successo in streaming del 2024, Road House, che è stato recentemente autorizzato da Amazon. Se ricordate, Liman e lo streamer hanno avuto una grossa disputa pubblica riguardo al desiderio del regista di vedere il film distribuito nelle sale, cosa che si è rifiutato di fare. Liman insiste sul fatto che, a differenza di The Instigators, il lancio in streaming non è mai stato incluso nel suo contratto con Amazon.