The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck ladri improbabili nella nuova commedia in arrivo in streaming

Apple TV+ ha pubblicato il trailer di The Instigators, la nuova commedia d'azione di Doug Liman ambientata a Boston e interpretata da Matt Damon e Casey Affleck.

Il film segue Rory (Damon), un padre sfortunato che, a malincuore, si allea con l'ex detenuto Cobby (Affleck) per rubare fondi a un politico corrotto. Ma tutto va storto e il duo deve sfuggire alla cattura non solo della polizia, ma anche di burocrati corrotti e signori del crimine clandestino. Durante la fuga, i due riescono a convincere il terapeuta di Rory (Hong Chau) ad aiutarli a scappare.

Il film è interpretato anche da Jack Harlow, Alfred Molina, Ron Perlman, Ving Rhames, Paul Walter Hauser, Michael Stulbarg e Don DiPetta.

La lunga collaborazione della coppia Affleck e Damon

Dopo aver girato molti film con l'amico Ben Affleck, The Instigators è l'ultimo di una lunga serie di film interpretati da Damon con il fratello Casey Affleck. Di recente, entrambi hanno recitato nel film di Christopher Nolan vincitore del premio Oscar per il miglior film, Oppenheimer, per il quale erano stati anche co-protagonisti di Interstellar. Hanno anche recitato insieme in Will Hunting e nella trilogia di Ocean's di Steven Soderbergh. Ancora più indietro, nel 2002, sono stati i protagonisti di Gerry, diretto da Gus Van Sant.

Liman dirige partendo dalla sceneggiatura scritta dallo stesso Affleck con Chuck MacLean. Ben Affleck, Damon, John Graham, Jeff Robinov e Alison Winter sono i produttori, mentre Celia D. Costas e Kevin Halloran sono i produttori esecutivi. The Instigators uscirà in alcune sale americane il 2 agosto, prima di approdare in streaming su Apple TV+ il 9 agosto successivo.

Liman è reduce dal film di successo per Prime Video, Road House, remake dell'omonimo film del 1989. Prodotto per Amazon Prime Video, il thriller d'azione vedeva come protagonista Jake Gyllenhaal nei panni dell'ex lottatore dell'UFC Dalton, che accetta un lavoro come buttafuori in un locale fuori controllo nelle Florida Keys. Recentemente, Prime Video ha confermato l'arrivo di un sequel, ma Liman non dovrebbe essere coinvolto per via delle polemiche legate alla release della pellicola direttamente in streaming.