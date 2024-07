Matt Damon commenta la somiglianza con Jesse Plemons: "Mi somiglia più di quanto mi somigliavo io da giovane"

La star di Will Hunting - Genio ribelle ha scherzosamente parlato della somiglianza con il collega di Kind of Kindness.

Matt Damon ha ammesso la somiglianza che condivide con Jesse Plemons nel corso di una recente intervista rilasciata ad Access Hollywood, insieme ai co-protagonisti in The Instigators, Casey Affleck e Hong Chau, diretto da Doug Liman.

Come spesso accade anche ad altri colleghi, sui social si sprecano i post che riguardano le varie somiglianze di Hollywood. È capitato a Keira Knightley e Natalie Portman, a Bryce Dallas Howard e Jessica Chastain e ora anche a Matt Damon e Jesse Plemons.

Volti somiglianti

A domanda specifica, Matt Damon ha confermato:"Certo, assolutamente". L'attore ha dichiarato che Plemons era stato scelto anche come versione più giovane del suo personaggio nel film del 2000 Passione ribelle, poi tagliata dal montaggio finale.

Jesse Plemons in una scena di The Program

La troupe del film all'epoca rimase sbalordita:"Cinque persone si avvicinarono a me prima che lo incontrassi e dissero 'Non crederai a quanto questo ragazzo ti assomiglia'". Quando si incontrarono scattarono anche una foto insieme:"Non ci potevo credere. Assomigliava più a me di quanto io assomigliassi a me stesso da piccolo. La mia faccia da undicenne non sembrava affatto destinata a diventare me. Lui sembrava esattamente come me. Pensavo fosse davvero strano".

Anche Ben Affleck ha confermato l'incredibile somiglianza. I due, grandi amici, non hanno però mai pensato di scritturare Jesse Plemons per fargli interpretare un fratello o parente di un personaggio di Damon:"Penso che sia molto più giovane di me. Dev'essere vent'anni più giovane di me, o quasi. Ma mi piacerebbe fare qualcosa con lui, penso che sia fantastico".

Jesse Plemons ha 36 anni mentre Matt Damon ne ha 53. Tra gli attori più affermati di Hollywood negli ultimi anni, Plemons ha partecipato di recente a Kind of Kindness, il nuovo film del regista greco di Povere creature! e La favorita Yorgos Lanthimos, con protagonisti Emma Stone e Willem Dafoe, presentato all'ultimo Festival di Cannes.