Johnny Depp: Lily-Rose Depp spiega perché non ha mai parlato del processo del padre

Lily-Rose Depp ha messo le cose in chiaro: quando si tratta della sua famiglia, la privacy è una priorità. La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha recentemente rilasciato un'intervista per Elle durante la quale ha parlato della sua infanzia e delle controversie che hanno riguardato il padre famoso.

Il processo di Depp con l'ex moglie Amber Heard è inevitabilmente diventato uno degli argomenti principali dell'intervista, e quando le è stato chiesto di spiegare perché non ha mai detto niente in proposito Lily-Rose ha affermato: "Quando si tratta di qualcosa di così privato è molto difficile."

"All'improvviso, una cosa che riguarda solo ed esclusivamente la tua famiglia diventa di dominio pubblico... per questo mi sento autorizzata ad avere una sorta di 'giardino segreto' per i miei pensieri", ha continuato la star. "Penso di non dover rispondere a nessuno."

"Per gran parte della mia carriera le persone mi hanno sempre definita in base agli uomini della mia vita, che si tratti dei membri della mia famiglia o dei miei fidanzati. I miei genitori hanno protetto me e mio fratello [Jack] il più possibile. So che la mia infanzia non era uguale a quella degli altri e questa è una cosa molto particolare da affrontare", ha concluso Lily-Rose Depp.