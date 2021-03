The Ice Road: Netflix stringe un accordo milionario per distribuire il film con Liam Neeson

Netflix ha ottenuto i diritti per distribuire negli Stati Uniti il film The Ice Road, con star Liam Neeson, grazie a un accordo milionario.

The Ice Road, il nuovo film con star Liam Neeson e Laurence Fishburne, verrà distribuito da Netflix negli Stati Uniti grazie all'accordo da record stretto con la piattaforma di streaming.

La lotta per assicurarsi i diritti del lungometraggio sembra sia stata particolarmente accesa, portando così alla decisione di investire ben 18 milioni di dollari per l'esclusiva sul territorio americano.

Nel film The Ice Road, dopo un crollo che avviene in una miniera di diamanti in un'area remota del Canada, un autista (Liam Neeson) guida una missione di salvataggio apparentemente impossibile dovendo superare un oceano ghiacciato pur di salvare la vita dei minatori rimasti intrappolati e alle prese con minacce inaspettate.

La regia del lungometraggio con star Liam Neeson e Laurence Fishburne è di Jonathan Hensleigh, coinvolto anche come sceneggiatoe.

The Ice Road potrebbe essere uno degli ultimi progetti action interpretati da Neeson che, a gennaio, aveva dichiarato: "Ho 68 anni e mezzo. 69 quest'anno. Ci sono ancora un paio di action movie che girerò quest'anno, se l'emergenza sanitaria me lo permetterà, e poi credo di essere arrivato alla fine. A meno che prima non finisca su un deambulatore, ovviamente".