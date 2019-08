The Hunt: ritirati degli spot dell'horror politico dopo le sparatorie avvenute negli USA

Universal promuoverà The Hunt, il film horror con sfumature satiriche, in modo diverso dopo le sparatorie avvenute negli ultimi giorni negli Stati Uniti e la prima decisione riguarda la cencellazione di alcuni spot televisivi.

Il progetto è un approccio ancora più politico al genere horror rispetto a The Purge.

Uno spot di The Hunt è già stato rimosso dagli spazi pubblicitari di ESPN e un rappresentante di Disney, a capo dell'emittente, ha confermato che non verranno trasmessi video pubblicitari del film horror sul network. AMC ha invece trasmesso un promo, tuttavia non è stato rivelato se si trattasse dello stesso filmato o di un'altra versione, considerata meno discutibile dopo i drammatici eventi avvenuti negli ultimi giorni.

Per ora Universal deve ancora definire la possibile strategia per evitare potenziali polemiche causate dai contenuti politici del film prodotto da Jason Blum e non resta che attendere per scoprire come verrà promosso il film in arrivo nelle sale americane il 27 settembre.

La trama di The Hunt racconta la storia di dodici estranei che si svegliano in una radura. Non sanno dove sono o come ci sono arrivati. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo ben preciso... La caccia. All'ombra di una oscura teoria del complotto ordita in Internet, un gruppo di globalisti elitari si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale dove la caccia agli umani è uno sport. Ma il piano generale sta per deragliare perché uno dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Gira il tavolo verso gli assassini smascherandoli uno per uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (la due volte premio Oscar Hilary Swank) al centro di tutto.

Il film è diretto dal regista Craig Zobel e la sceneggiatura è firmata da Damon Lindelof.