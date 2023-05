The Hunt, su Netflix in streaming da oggi

The Hunt, il discusso progetto Blumhouse, sbarca su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 22 maggio 2023.

The Hunt, il discusso progetto Blumhouse con Emma Roberts e Hilary Swank, sbarca su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 22 maggio 2023!

Diretto da Craig Zobel, The Hunt è firmato da Damon Lindelof, già autore di The LeftLovers, che ha scritto un'allegoria sulla guerra di classe, molto agghiacciante, a tratti molto reale ed estremamente sanguinosa. La trama di The Hunt racconta la storia di dodici estranei che si svegliano in una radura. Non sanno dove sono o come ci sono arrivati. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo ben preciso... La caccia. All'ombra di una oscura teoria del complotto ordita in Internet, un gruppo di globalisti elitari si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale dove la caccia agli umani è uno sport.

The Hunt: Betty Gilpin in una scena del film

Ma il piano generale sta per deragliare perché uno dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Gira il tavolo verso gli assassini smascherandoli uno per uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (la due volte premio Oscar Hilary Swank) theal centro di tutto. La Blumhouse Productions ha prodotto i premi Oscar Scappa - Get Out di Jordan Peele e BlackKklansman di Spike Lee. Come confermato a Variety, la decisione della Universal è arrivata dopo ore di riunioni con lo sceneggiatore Damon Lindelof, il regista e il produttore Jason Blum. Il titolo, previsto per il 2019, è stato temporaneamente cancellato dalle uscite al cinema in America a causa di una serie di sparatorie avvenute negli Stati Uniti, che hanno fatto diventare The Hunt un vero e proprio obiettivo di Donald Trump, che ha usato il film come esempio negativo di Hollywood per la comunità.