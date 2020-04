The Hunt, Trolls World Tour e Un figlio di nome Erasmus in arrivo su Chili

Dopo Emma, L'uomo invisibile e Bloodshot continuano ad arrivare direttamente in streaming sulla piattaforma CHILI alcuni film previsti in uscita al cinema in queste settimane. Da venerdì 10 aprile ecco un grande titolo per tutta la famiglia, il cartoon Trolls World Tour, sequel del film uscito nel 2016. Domenica 12, il primo film italiano a saltare la sala: Un figlio di nome Erasmus con Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti, previsto per il 19 marzo e ora diventato a tutti gli effetti il film di Pasqua. Tra gli inediti attesa per The Hunt, horror a sfondo politico firmato dal creatore di Lost, Damon Lindelof, salito alla ribalta negli Stati Uniti per aver fatto infuriare il Presidente Donald Trump che su Twitter si è scagliato contro produttori e regista.

Locandina di Trolls World Tour

Ma non solo: su CHILI ritorna anche il grande cinema italiano con l'arrivo in digitale in 4K di Pinocchio di Matteo Garrone dopo il grande successo al cinema con 15 milioni di euro di incasso e le 15 nomination ai David di Donatello. Pinocchio si aggiunge alla filmografia di Garrone disponibile su CHILI a fianco de L'imbalsamatore, Gomorra, Reality e Il Racconto dei Racconti. Altri due titoli in arrivo venerdì 10, Jumanji - The Next Level, secondo sequel del film con Robin Williams, interpretato da Dwayne Johnson, e il divertente cartoon per i più piccoli, Spie sotto copertura, con la coppia di agenti segreti in stile 007.

Nel frattempo continua su CHILI anche l'iniziativa benefica dedicata all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo: da oggi sino al 13 aprile sarà disponibile sulla home page di CHILI, su Smart TV, sulle Apps e su chili.com, una sezione dedicata con migliaia di film. Ad ogni noleggio o acquisto effettuato, CHILI e i distributori partner dell'iniziativa doneranno 1 euro all'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. La raccolta è finalizzata all'acquisto dei materiali di protezione per il personale sanitario dell'ospedale e delle attrezzature per la Terapia Intensiva e Sub Intensiva.