The Hunt, dopo le polemiche, il film uscirà: ecco il nuovo trailer

Anarchia - La notte del giudizio: Jason Blum , produttore del film, in una foto promozionale

La Universal ha fatto uscire un nuovo trailer di The Hunt, horror satirico che uscirà nelle sale americane il 13 marzo. Il film, prodotto dalla Blumhouse, doveva uscire lo scorso settembre, ma fu rimandato indefinitamente dopo essere stato preso di mira da Donald Trump e i suoi sostenitori per la sua premessa: un gruppo di liberali che danno la caccia a persone di estrema destra. Il nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, gioca su questo aspetto, con la frase di lancio "Il film più discusso dell'anno è un film che nessuno ha ancora visto".

Damon Lindelof con Josh Holloway e Carlton Cuse durante il Paleyfest del 2014

La nuova campagna promozionale di The Hunt è stata accompagnata da un'intervista che il produttore Jason Blum e lo sceneggiatore Damon Lindelof hanno concesso all'Hollywood Reporter, spiegando la scelta di rimandare l'uscita: "Ci infastidiva che nessuno stesse parlando del film, ma della loro percezione di esso", ha spiegato lo sceneggiatore, ricordando che il lungometraggio fu anche accostato a una strage con armi da fuoco che ebbe luogo poco prima della decisione di non uscire in sala a settembre. Questo, combinato con l'attacco da parte del presidente, portò alla decisione di aspettare e rivedere la campagna promozionale del film. Nel nuovo trailer, infatti, il personaggio di Hilary Swank sembra rivolgersi direttamente a chi criticava il progetto senza averlo visto, con battute come "Era tutto finto, ma volevate credere che fosse vero". Blum, parlando della controversia, ha paragonato il nuovo film a un altro successo Blumhouse/Universal, ossia La notte del giudizio: "In entrambi i casi si tratta di satira, ed è tutto volutamente eccessivo. Non ci schieriamo da nessuna parte." Guarda caso, nel 2020 vedremo anche il quinto episodio del franchise che ruota attorno al concetto di una notte dove tutto è legale, compreso l'omicidio. Inoltre, nel mese di febbraio la casa di produzione ha in uscita Fantasy Island, remake horror dell'omonima serie TV, e L'uomo invisibile, rilettura moderna del romanzo di H.G. Wells.