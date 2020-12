The Human Voice: il trailer del corto di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton

The Human Voice è il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con star Tilda Swinton e il trailer regala le prime sequenze del progetto, presentato in anteprima a settembre in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.

Nel filmato si vede la protagonista muoversi tra le mura della propria casa, fare un acquisto particolare e mentre sta per entrare in azione. Nel video si possono inoltre notare gli splendidi costumi e la particolare scenografia creata per raccontare la storia.

L'esordio alla regia di un progetto in inglese da parte di Pedro Almodóvar, The Human Voice, verrà distribuito nelle sale americane da Sony Picture Classics.

La sinossi del progetto, della durata di trenta minuti, anticipa: "Una donna (Tilda Swinton) osserva trascorrere il tempo accanto ai bagagli del suo ex amante (che dovrebbe venire a prenderli, ma non arriva mai) e un cane che non sta mai fermo e che non capisce che il suo padrone lo ha abbandonato".

Il regista ha spiegato, parlando del suo adattamento dello spettacolo teatrale di Jean Cocteau: "L'ho sempre considerato un esperimento in cui avrei mostrato cosa, a teatro, è chiamato la quarta parete e in cinema mostrerebbe la parte dietro, ovvero la struttura di legno che tiene su le mura del set realistico, la realtà materiale di ciò che è finto. La realtà di questa donna è il dolore, la solitudine, l'oscurità in cui vive. Ho provato a rendere tutto questo ovvio, emozionante ed eloquente grazie alla performance sublime di Tilda Swinton, mostrando fin dall'inizio che la sua casa è una costruzione all'interno di un teatro di posa".