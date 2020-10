Dopo The Haunting of Bly Manor la serie horror potrebbe essere cancellata da Netflix?

Dopo The Haunting of Bly Manor, la serie horror antologica di Mike Flanagan targata Netflix è essere a rischio cancellazione? Ecco cosa dice uno studio in merito.

The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor sono state due delle serie più attese e chiacchierate di Netflix, ma è possibile che l'antologia horror creata da Mike Flanagan corra il rischio di essere cancellata dalla piattaforma streaming? Secondo un recente studio, le probabilità sono alte.

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

È The Series Survival Scorecard, creato da CasinoCountdown, ad avanzare l'ipotesi, tenendo conto delle similarità presenti tra le serie attualmente in corso, e quelle precedentemente cancellate (anche prematuramente) dalla piattaforma streaming, basandosi principalmente sul format e l'accoglienza della critica e confrontando i numeri con altri show che potrebbero avere una sorte simile (o, eventualmente, inversa).

Stando ai dati raccolti, dunque, The Haunting avrebbe un 62% di probabilità di essere cancellato da Netflix, avvicinandosi all'87% di The Umbrella Academy, mentre sembrerebbe allontanarsi parecchio dalle cifre di show come Stranger Things, con cui, riporta sempre il sito, avrebbe solo un 47% di similarità.

Hill House 2 - una delle prime immagini della seconda stagione

Certo, di questi tempi è difficile dire, soprattutto in casa Netflix, quale serie ha davvero la possibilità di continuare o meno - dopotutto abbiamo assistito persino alla cancellazione di show che avevano già ottenuto il rinnovo dalla piattaforma streaming, come GLOW e The Society -, e l'emergenza sanitaria di certo non aiuta, con i costi aggiuntivi, le tempistiche sfalsate e gli ovvi problemi di natura pratica e creativa.

Tuttavia, The Series Survival Scorecard sembrerebbe aver rilevato una certa tendenza delle Netflix Original Series ad essere cancellate, con il 41% di probabilità in più rispetto gli show di altri servizi/network, inclusi Amazon Prime Video, BBC e SyFy. Per maggiori informazioni al riguardo vi consigliamo comunque di visitare il sito ufficiale di CasinoCountdown

E voi, che ne pensate di questo studio e dei suoi risultati? Vi sembrano verosimili?