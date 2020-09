Ecco il nuovo trailer di The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie Netflix in uscita ad ottobre sulla piattaforma streaming.

Arriva il nuovo trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica Netflix iniziata con il successo di Hill House. I nuovi episodi sono in uscita il 9 ottobre sulla piattaforma streaming e a giudicare da queste prime immagini, ci aspetta una storia da brividi.

Nel video, i due bambini protagonisti della storia - che è ispirata al romanzo Il giro di vite di Henry James e ad altre storie dello scrittore - ci accolgono nella "nostra nuova casa" insieme alla governante e ad altri abitanti, che presto iniziano ad essere testimoni di eventi inspiegabili quanto inquietanti: "Sto sognando i sogni di altre persone" - dice una delle protagoniste, e a giudicare dalle immagini che seguono, tra visioni terrifanti, presenze, urla, omicidi e incontri ravvicinati con figure spettrali siamo curiosi di scoprire cos'altro ci aspetta dal 9 ottobre.

The Haunting of Bly Manor, questo il titolo ufficiale di Hill House 2, vede protagonista una giovane governante che si trasferisce in una grande villa nella campagna inglese per occuparsi di due bambini rimasti orfani. Dani Clayton (Victoria Pedretti) è una ragazza solare che è intenzionata a voltare pagina e lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Henry Wingrave (Henry Thomas), un uomo facoltoso, ha assunto la ragazza per occuparsi dei suoi nipotini Miles e Flora Wingrave. Fanno parte del cast anche Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e tra le new entry anche Rebecca Jessel, che sarà la precedente governante di Bly Manor. Non mancheranno ovviamente anche i fantasmi nascosti, che avevano conquistato il pubblico della prima stagione.

Come ha anticipato Mike Flanagan, autore della fortunata serie Netflix, se la prima stagione era dedicata al tema delle relazioni familiari segnati da traumi del passato, The Haunting of Bly Manor parlerà di sentimenti e in particolar modo di un amore perduto.