The Haunting of Bly Manor: la sigla della seconda stagione di Hill House (VIDEO)

The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione di Hill House, si presenta attraverso la sigla iniziale rilasciata nelle scorse ore da Netflix.

Quando manca meno di una settimana all'uscita su Netflix di Haunting of Bly Manor, la seconda stagione di Hill House, possiamo guardare in anteprima la titoli di testa della serie Netflix che ha confermato nel cast numerosi attori della prima stagione.

One week to go. Until then, enjoy our perfectly splendid opening titles. pic.twitter.com/2wxdka3ZmU — The Haunting of Bly Manor (@haunting) October 2, 2020

A due anni esatti dal rilascio della prima stagione di Hill House, gli utenti Netflix possono finalmente dare inizio al countdown relativo all'uscita dei nuovi episodi della serie tv. Tra meno di una settimana, infatti, nel catalogo della piattaforma streaming sarà aggiunta la seconda stagione dell'opera scritta e diretta da Mike Flanagan, che tanto successo ottenne al suo debutto nel 2018. In quell'occasione il pubblico di Netflix si appassionò alle vicende della famiglia Crain, curioso di scoprire cosa si nascondeva davvero dietro al dramma che ha portato alla morte di mamma Olivia e quindi al suicidio della giovane Nell.

Nel caso di The Haunting of Bly Manor, la storia sarà ambientata nell'Inghilterra degli anni '80 e seguirà la storia di una giovane tata americana (Victoria Pedretti) alla quale verrà affidato il compito di accudire un bambino (Benjamin Evan Ainsworth) ed una bambina (Amelie Bea Smith), della cui custodia poco sembra interessare al loro ricco zio Henry Wingrave (Henry Thomas). La ragazza ed i bambini vivranno quindi nella tenuta di Bly Manor insieme allo chef Owen (Rahul Kohli), la giardiniera Jamie (Amelia Eve) e la governante, la signora Grose (T'Nia Miller). All'interno di quelle mura non tutto è come sembra e secoli di oscuri segreti attendono di essere riportati alla luce perché a Bly Manor "morto" non significa "andato per sempre".

Hill House 2: più fantasmi nascosti nella seconda stagione

I partner di produzione, Flanagan e Macy, si sono ispirati alle iconiche storie soprannaturali di Henry James per creare il dramma corale che vede protagonisti anche Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e Tahirah Sharif. La serie è prodotta da Flanagan e Macy attraverso Intrepid Pictures, insieme a Darryl Frank e Justin Falvey con Amblin Television. The Haunting of Bly Manor uscirà su Netflix il 9 ottobre 2020.