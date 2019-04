The Hateful Eight di Quentin Tarantino su Netflix in versione estesa come miniserie in 4 parti

The Hateful Eight arriva su Netflix in un duplice versione, assieme all'originale è disponibile una versione estesa in forma di miniserie in 4 episodi.

The Hateful Eight di Quentin Tarantino è approdato su Netflix, ma a sorpresa in versione estesa. La piattaforma streaming ha deciso di trasformarlo in una miniserie in 4 parti invece di renderlo disponibile come film unico.

The Hateful Eight: un bel primo piano di Jennifer Jason Leigh

Naturalmente chi preferisce il formato tradizionale potrà godersi The Hateful Eight nel formato tradizionale, ma insieme a questa versione ve n'è una seconda, più digeribile per chi preferisce il formato episodico. Chi volesse fare un ripasso prima della visione può leggere la nostra recensione di The Hateful Eight.

La "extended version" messa a disposizione da Netflix dura in tutto 211 minuti, ogni episodio contiene circa 8 minuti di titoli di testa e di coda assenti dal film originale. a miniserie somiglia molto alla versione extendend "roadshow" di 187 minuti in 70 mm presentata da Quentin Tarantino nel tour americano, versione che contiene qualche variazione nel montaggio, scene extra, e sequenze alternative in alcuni momenti.