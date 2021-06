The Handmaid's Tale 2, su Prime Video in streaming da oggi

The Handmaid's Tale torna su Amazon Prime Video con tutti gli episodi della seconda stagione, disponibili in streaming a partire da oggi 1 Giugno 2021!

The Handmaid's Tale torna su Amazon Prime Video con tutti gli episodi della seconda stagione, disponibili in streaming a partire da oggi 1 Giugno 2021 per tutti gli abbonati!

The Handmaid's Tale, la serie tv targata MGM Television ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell'ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, torna in streaming con la sua seconda stagione a partire da oggi. La seconda stagione sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del regime di Gilead, lo Stato totalitario, militarizzato e misogino che ha trasformato le donne in oggetti di proprietà del regime, privandole di qualsiasi diritto.

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss nell'episodio Offred

"Gilead è dentro di te", uno dei motti preferiti di zia Lydia, si manifesterà in tutta la sua potenza: Difred, le ancelle e tutti i principali protagonisti saranno costretti definitivamente a combattere o soccombere a questa oscura verità. Un'altra novità di questa seconda stagione sarà rappresentata dalle "colonie", i territori contaminati dove le cosiddette "non donne" vengono recluse con il solo scopo di eliminare le radiazioni dal terreno: qui, la speranza di vita varia dai sei mesi ad un massimo di due anni. Nei nuovi 13 episodi, troveremo tra le novità la presenza di Marisa Tomei in veste di guest star e di Clea DuVall nei panni della moglie di DiGlen.

