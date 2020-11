The Guilty: Ethan Hawke nel cast del thriller con Jake Gyllenhaal

Ethan Hawke è tra i nuovi arrivi nel cast del thriller The Guilty, il nuovo film di Antoine Fuqua prodotto per Netflix con star Jake Gyllenhaal.

The Guilty, il nuovo film Netflix con star Jake Gyllenhaal, avrà nel proprio cast anche Ethan Hawke, Peter Sarsgaard e Riley Keough.

Il progetto verrà diretto da Antoine Fuqua e si basa sul lungometraggio danese Den Skyldige.

Il lungometraggio sarà scritto da Nic Pizzolatto e racconterà quello che accade nel corso di una mattina nel centralino del 911. Il protagonista di The Guilty, interpretato da Jake Gyllenhaal, lavora per il pronto intervento e cerca di salvare una persona in grave pericolo, ma nulla è come sembra e affrontare la verità è l'unica via di uscita.

Il cast sarà quindi composto da Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da'Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp, ed Edi Patterson.

Antoine Fuqua e Jake Gyllenhaal saranno coinolti anche come produttori del remake che verrà girato per Netflix.

Hawke ha già collaborato con Antoine Fuqua in occasione di Training Day e I magnifici 7.