The Great 2: il creatore Tony McNamara parla del futuro della serie

The Great 2 riporterà sugli schermi la storia di Caterina la Grande e suo marito Peter, interpretati da Elle Fanning e Nicholas Hoult, e lo showrunner Tony McNamara ha parlato del futuro della serie.

Le riprese dovrebbero cominciare non appena sarà possibile lavorare in sicurezza e Hulu, attualmente, non ha annunciato una data prevista per il via alla produzione.

Lo sceneggiatore ha rivelato che fin dall'inizio, nonostante The Great venisse descritta come una serie limitata, voleva realizzare un paio di stagioni per raccontare la storia di Caterina. Tony McNamara ha quindi aggiunto: "Potremmo raccontarla in quattro stagioni, probabilmente in tre. Non lo so realmente".

Lo showrunner ha inoltre sottolineato che ha a disposizione 12 attori incredibili che permettono di dare vita a una serie grandiosa: "Sembra che sia molto da raccontare. Non sono sicuro di quante stagioni realizzeremo al momento, sto sempllicemente raccontando la storia e vedremo dove arriveremo".

Lo sceneggiatore, inoltre, potrebbe aver cambiato idea per quanto riguarda l'ipotesi di seguire l'esempio di The Crown e cambiare a un certo punto della storia il cast: "Penso che il pitch iniziale fosse di realizzare un paio di stagioni con loro giovani e un paio di stagioni con i protagonisti di mezza età, ma al momento è un pensiero distante nella mia mente. Al momento sono davvero felice con i mie protagonisti".