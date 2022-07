The Gray Man, Ryan Gosling: "Dhanush è incredibile nel film, è quasi disumano"

Ryan Gosling si è recentemente aperto a proposito della performance di Dhanush in The Gray Man, rivelando che, a suo modo di vedere, l'attore indiano 'è incredibile nel film'.

Ryan Gosling, protagonista del film d'azione in uscita intitolato The Grey Man, ha recentemente rivelato di essere rimasto profondamente colpito dalla performance di Dhanush nella pellicola diretta dai fratelli Russo che segna il debutto internazionale del celebre attore e cantante indiano.

Durante un'intervista di NDTV, Ryan ha descritto Dhanush come "incredibile e disumano", aggiungendo che "non vede l'ora" di lavorare con lui in un altro film. In The Grey Man, Dhanush interpreta un assassino che si ritrova costretto a combattere contro il personaggio interpretato da Gosling.

"Dhanush è incredibile. Voglio dire, mi è piaciuto molto lavorare con lui. Non ho avuto il piacere di conoscerlo purtroppo, non c'era abbastanza tempo e, proprio per questo motivo, non vedo l'ora di fare un altro film con lui. È così disciplinato, è quasi disumano. Non ha mai sbagliato niente", ha detto la star a NDTV.

"Per quanto concerne i Russo, beh, sono molto divertenti, è fantastico lavorare con loro, ordinano un sacco di buon cibo sul set", ha aggiunto Ryan Gosling. "Sono molto collaborativi. E consentono davvero a ogni attore di caratterizzare il proprio personaggio. È un set molto interessante in cui le idee di tutti sono benaccette". Avendo diretto film famosi come Avengers: Infinity War ed Endgame, Anthony e Joe Russo hanno lavorato con le più grandi star di Hollywood nel corso degli anni.