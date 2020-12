The Gray Man, rimandate le riprese del film con Chris Evans e Ryan Gosling

La situazione sanitaria negli Stati Uniti continua a preoccupare, e per questo Netflix ha deciso di posticipare l'inizio delle riprese di The Gray Man, la nuova pellicola diretta dai Fratelli Russo con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling.

Il thriller che vedrà scontrarsi due degli interpreti più apprezzati di Hollywood è doveva infatti partire con la fase clou della produzione il prossimo gennaio a Long Beach, California, dove si stanno però registrando sempre più casi di Coronavirus. Per questo Netflix avrebbe deciso di procedere con maggiore cautela e rimandare a un successivo momento le riprese (non sappiamo ancora la data precisa).

Come riporta Variety, la piattaforma streaming non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Da uno script di Joe Russo - ideato con l'aiuto degli sceneggiatori di Avengers: Endgame e tanti altri film Marvel, Christopher Markus e Stephen McFeely - e prodotto dalla AGBO - la società di produzione dei Russo -, The Gray Man è un adattamento dall'omonima serie di best seller di Mark Greany, lo storico collaboratore di Tom Clancy.

Gosling sarà un ex-agente della CIA diventato assassino, al quale il personaggio di Evans, un ex-collega, darà la caccia.

Si è parlato di un budget di circa 200 milioni per il film, uno dei più alti finora in casa Netflix.