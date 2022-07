The Gray Man, Regé-Jean Page sul film Netflix: "Ha degli elementi di Bond e Bourne"

La star di The Gray Man Regé-Jean Page ha chiamato in causa nomi illustri della cinematografia spionistica per descrivere il nuovo film al cinema da domani e su Netflix dal 22 luglio.

In arrivo al cinema The Gray Man (su Netflix dal 22 luglio), il nuovo film dei fratelli Russo con Chris Evans, Ryan Gosling, Ana De Armas e Regé-Jean Page, e quest'ultimo ha voluto darci un'idea piuttosto chiara di cosa ci aspetta.

The Gray Man: una scena

Nelle note ufficiali della produzione del film riportate da WGTC, Page ha infatti utilizzato dei riferimenti illustri per descrivere ciò che vedremo sullo schermo: "Non c'è limite alla portata di questo film. È un avventura intorno al mondo, ma con spie, esplosioni, armi, gente che precipita dagli aeroplani... Non c'è niente che questa pellicola non possa essere" si legge.

"Ha anche il fattore 'Ma questo qui come fa a rialzarsi sempre', quella sofisticatezza e i completi alla Bond, e persino quell'aspetto estremamente reale e violento tipici di Bourne. Mescola insieme tutti questi ingredienti e realizza qualcosa di ancora più gustoso grazie all'unione dei vari elementi" conclude.

D'altronde, come recita la sinossi ufficiale fornita da Netflix: "Il Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...".

The Gray Man approderà domani al cinema e il 22 luglio su Netflix.