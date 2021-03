The Gray Man: Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton nel cast del film

The Gray Man, il nuovo film diretto dai fratelli Russo, avrà tra i suoi protagonisti anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton.

Il progetto è stato sviluppato a lungo per Sony ed è poi passato a Netflix dopo il coinvolgimento di due star come Chris Evans e Ryan Gosling.

Tra i nuovi arrivi nel cast di The Gray Man, film le cui riprese inizieranno tra due settimane a Los Angeles, ci saranno quindi Billy Bob Thornton, Rege-Jean Page, e Alfre Woodard.

I membri del cast già annunciati erano, oltre ai protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans, Ana De Armas. Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush e Julia Butters.

La sceneggiatura è firmata da Joe e Anthony Russo, in collaborazione con Christopher Marus e Stephen McFeely.

The Gray Man si basa sul romanzo di Mark Greaney, pubblicato nel 2009 da Jove Books. Al cetro della trama ci sarà Gentry (Gosling), un killer su commissione ed ex agente della CIA, che viene inseguito in giro per il mondo da Lloyd Hansen (Evans), un suo ex collega tra le fila dei servizi segreti.