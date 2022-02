The Gray Man: primo sguardo a Chris Evans, Ryan Gosling e Regé-Jean Page nel teaser Netflix

Chris Evans, Ryan Gosling e Regé-Jean Page in azione nelle prime immagini dell'action The Gray Man nel teaser sui film Netflix del 2022.

Netflix ha diffuso uno sneak peek dedicato ai film in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2022. Il video ci ha permesso di dare un primo sguardo a uno dei titoli più attesi, The Gray Man dei fratelli Russo, interpretato dalle star Chris Evans, Ryan Gosling e Regé-Jean Page.

Nel promo, il cast di The Gray Man compare a piccole dosi. Vediamo Ryan Gosling salire su un treno mentre Rege-Jean Page mostra il suo sorriso assassino in una stanza degli interrogatori con Ana De Armas. In un'altra scena, Gosling viene mostrato sul treno, intento a combattere un assassino mentre esclama: "Qui dentro, puoi scappare". A questa scena segue una clip del film in cui il conte Gentry (Ryan Gosling) dice a Lloyd Hansen (Chris Evans) "Già non mi piaci" e Hansen scherza, "Lo stesso per me, tesoro".

The Gray Man segue un mercenario della CIA, il conte Gentry, alias Sierra Six, la cui vera identità è celata al resto del mondo. Quando il mercenario scopre accidentalmente alcuni oscuri segreti dell'agenzia, il suo ex collega psicopatico gli mette una taglia in testa scatenando una caccia all'uomo globale da parte di assassini internazionali.

Supercast per i Russo: oltre a Ryan Gosling, Chris Evans e Rege-Jean Page troviamo Ana de Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton e Julia Butters.