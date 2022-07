The Gray Man, Ana de Armas e Chris Evans sui fratelli Russo: "Sanno quello che fanno"

Ana de Armas e Chris Evans, durante un'intervista recente, hanno descritto la loro esperienza sul set di The Gray Man con i fratelli Russo, rivelando che i registi sono dei fantastici collaboratori.

Ana De Armas e Chris Evans si sono recentemente aperti a proposito di com'è stato lavorare con i fratelli Russo sul set di The Grey Man, la nuova pellicola di Netflix, diretta per l'appunto da Antonio e Joe Russo, basata sul primo capitolo dell'omonima serie di libri bestseller del 2009.

Alla domanda del giornalista: "Chris, tu hai già lavorato con i Russo. Com'è stato recitare per loro?", Evans ha risposto: "Per me è stato fantastico, voglio dire, li conosco da molti anni e sono dei collaboratori meravigliosi. Sono energie meravigliose sul set e sono entusiasta di lavorare con loro a qualsiasi progetto."

A proposito dei leggendari registi, durate l'intervista di Complex la De Armas ha aggiunto: "Sento che amano davvero il genere, sanno quello che fanno, questo è certo. Sono anche molto specifici, nel senso che sanno di conoscere l'azione così bene che a volte, anche se lavoriamo con due squadre di tecnici diverse sul set, tutti sanno sempre come comportarsi. Sono grandi. Ti senti come se fossi in buone mani."

"Il mio personaggio in questo film è il migliore per me, voglio dire, è il miglior regalo che potevano farmi. Mi hanno semplicemente dato la libertà di esplorare la sua psiche durante le prove e poi hanno costruito i miei combattimenti, e tutte le mie altre scene, attorno a questo", ha concluso Ana de Armas.