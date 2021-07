The Good, the Bart and the Loki: da oggi su Disney+ il cortometraggio che porta Loki a Springfield

È disponibile da oggi su Disney+ The Good, the Bart and the Loki, il cortometraggio crossover che porta Loki nel mondo dei Simpson.

Si chiama The Good, the Bart and the Loki ed è il cortometraggio crossover, disponibile da oggi su Disney+, che porta il dio dell'inganno Loki direttamente nella casa della famiglia Simpson.

Dopo Il risveglio della Forza dopo il riposino, arrivato a maggio, crossover tra Star Wars e i Simpson, Disney+ ha reso omaggio ai buoni e ai cattivi del Marvel Cinematic Universe con questo nuovo cortometraggio che trasporta Loki sulla Terra. Colpevole di crimini contro Asgard, il dio dell'inganno riceverà una perfida punizione: non New York, non Londra né Parigi, la sua famiglia ha deciso di spedirlo a Springfield.

Loki viene quindi scagliato in uno dei giardini più famosi della TV, quello de I Simpson, dove incontra colui che sarebbe un perfetto fratello minore, altrettanto caotico: Bart.

Venerato da Homer, per la sua capacità di moltiplicare le costolette di maiale, Loki non riesce però a ingannare l'ambientalista e vegetariana Lisa Simpson che, su richiesta del fratello Bart, viene fatta sparire dalla tavola. In suo soccorso arriva però Mjolnir, il leggendario martello di Thor, di cui Lisa acquisisce i poteri con un sol tocco (un riferimento alla Mighty Thor di Natalie Portman nel prossimo Thor: Love and Thunder). Richiamando altri supereroi Marvel direttamente a Springfield (Nelson-Iron Man, Milhouse-Occhio di Falco, Ned Flander-Ant-Man...), Lisa riesce a cacciare Loki, ma solo apparentemente, perchè lui è pur sempre il dio degli inganni...

Richiamando nel titolo Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, e Avengers: Endgame anzitutto con il poster, il cortometraggio crossover vede anche una presenza assai particolare nel cast di doppiatori: è proprio Tom Hiddleston infatti, nella versione originale, a interpretare questo Loki "Simpson".

A proposito di Loki, la serie tv Disney+ di cui l'attore britannico è protagonista: è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming il quinto episodio (qui la nostra recensione della penultima puntata di Loki), il sesto e ultimo sarà trasmesso mercoledì 14 luglio.