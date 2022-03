The Gentlemen: il film di Guy Ritchie diventa una serie tv

Il film di Guy Ritchie intitolato The Gentlemen sembra diventerà una serie tv prodotta da Netflix e diretta dal regista.

The Gentlemen, il film diretto nel 2019 da Guy Ritchie, potrebbe diventare una serie tv targata Netflix e l'accordo sembra ormai davvero vicino.

Il progetto era stato ideato fin dall'inizio come destinato al piccolo schermo prima di decidere di realizzarne un lungometraggio.

Guy Ritchie ha co-scritto il pilot insieme a Matthew Read, oltre a essere il regista dei primi due episodi ed essere coinvolto come produttore esecutivo della serie che verrà prodotta da Miramax TV insieme a Moonage Pictures.

Al centro della trama di The Gentlemen c'è l'americano Mickey Pearson, che è espatriato all'estero, personaggio interpretato da Matthew McConaughey. L'uomo ha fondato un impero basato sulla vendita di marijuana a Londra. Quando si sparge la voce che vuole uscire dal giro di affari prendono il via dei pani, dei progetti e dei ricatti pur di togliergli il suo giro di affari.

Nel cast c'erano anche Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong e Hugh Grant.