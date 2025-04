The Four Seasons: il trailer della serie con Tina Fey e Steve Carell in arrivo a maggio su Netflix

A maggio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie The Four Seasons, creata e interpretata da Tina Fey, ecco il trailer.

Netflix ha condiviso il trailer della nuova serie The Four Seasons, creata da Tina Fey e in arrivo in streaming dal 1° maggio. Lo show si ispira all'omonimo film realizzato nel 1981 che è stato scritto, diretto e interpretato da Alan Alda.

Cosa racconterà la serie

The Four Seasons avrà al centro della trama tre coppie composte da Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani).

I protagonisti sono seguiti lungo un intero anno, attraversando quattro vacanze, che si svolgono nelle diverse stagioni, durante le quali le dinamiche del gruppo subiscono profondi cambiamenti, portando alla luce vecchie tensioni e nuove sfide.

Ispirandosi alla struttura dell'omonimo film, la serie prende il nome dai celebri concerti di Antonio Vivaldi, suddividendo la narrazione in quattro momenti distinti.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato lo show

Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield sono coinvolti come sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner, con Fisher impegnata anche alla regia. Il team produttivo include inoltre David Miner, Jeff Richmond ed Eric Gurian.

Le riprese delle puntate si sono svolte tra New York e Porto Rico, con una regia affidata a Robert Pulcini & Shari Springer Berman (episodi 101-102), Oz Rodriguez (103-104), Jeff Richmond (105), Colman Domingo (106) e Lang Fisher (107-108). La serie è prodotta da Universal Television, parte di Universal Studio Group.

Tra le guest star dello show ci sono (in ordine di apparizione): Julia Lester (Lila), Alan Alda (Don), Ashlyn Maddox (Beth), Jacob Buckenmyer (Lumberjack), Taylor Ortega (Rachel), Simone Recasner (Sarah), Toby Edward Huss (Terry), Tommy Do (Colby), Chloe Troast (Mikayla), Jack Gore (Kayden) e Cole Tristan Murphy (Kyler).