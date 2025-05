The Four Seasons: la serie con Steve Carell e Tina Fey tornerà con una seconda stagione su Netflix

The Four Seasons è uno dei sei show di Netflix che sono stati appena rinnovati. Dal suo debutto il 1° maggio, lo show con Steve Carell e Tina Fey, basato sull'omonimo film del 1981, si è rivelato un successo sulla piattaforma di streaming.

Dopo i colpi di scena che hanno cambiato la trama di Nick (Carell) e Ginny (Erika Henningsen), il finale della serie ha condotto la storia in una direzione sorprendente, suggerendo chiaramente l'arrivo di un'altra stagione, che è stata appena confermata dallo streamer.

The Four Seasons è stata rinnovata per la seconda stagione a soli 13 giorni dal debutto dello show. Gli altri rinnovi annunciati includono Bridgerton per le stagioni 5 e 6, The Diplomat per la stagione 4, Survival of the Thickest e My Life with the Walter Boys per la stagione 3, e Forever per la stagione 2. Oltre al rinnovo delle stagioni 5 e 6 di Bridgerton, è stato confermato che la quarta stagione uscirà nel 2026.

The Four Seasons, la serie ha convinto subito i vertici di Netflix

The Four Seasons. Una sequenza della serie Netflix.

Sebbene Netflix si sia guadagnata la reputazione di cancellare prematuramente molti dei suoi show, questi rinnovi dimostrano la fiducia che ripone in queste sei serie specifiche. Di solito la piattaforma di streaming aspetta di vedere i dati di ascolto del primo mese prima di prendere una decisione. Questo rende ancora più impressionante il fatto che The Four Seasons sia stato rinnovato a meno di due settimane dalla sua première e dimostra quanto sia già diventato popolare lo show.

Per Sempre

Anche il rapido rinnovo dello show Forever di Netflix è piuttosto impressionante, visto che ha debuttato solamente l'8 maggio scorso. The Four Seasons e Per Sempre hanno già raggiunto gli elevati standard di audience della piattaforma di streaming, il che sta diventando sempre più raro.

Per quanto riguarda gli altri show rinnovati, quello per le stagioni 5 e 6 di Bridgerton indica che Netflix vuole che lo show in costume diventi ancora più grande. Con la prossima conclusione di Squid Game e Stranger Things, la popolarità e la longevità di Bridgerton sono diventate ancora più importanti per lo streamer e vero asso nella manica per i prossimi anni.