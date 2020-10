The Flight Attendant: Kaley Cuoco nel trailer della serie HBO Max

The Flight Attendant è la nuova serie con protagonista Kaley Cuoco che debutterà il 26 novembre su HBO Max e online è stato condiviso il primo trailer che regala alcune sequenze dell'atteso progetto che riporta l'ex star di The Big Bang Theory sul piccolo schermo.

Nel video si vede quello che accade a un'assistente di volo dopo aver incontrato un affascinante viaggiatore a bordo, vivendo poi una serata all'insegna della passione. La mattina dopo, tuttavia, la ragazza si risveglia accanto a un cadavere e decide di partire, ritrovandosi però alle prese con le autorità al ritorno negli Stati Uniti.

La serie The Flight Attendant si basa sul romanzo scritto nel 2018 da Chris Bohjalian e Kaley Cuoco ha negli episodi il ruiolo di Cassandra Bowden, l'assistente di volo che a Dubai si risveglia accanto a un cadavere dopo una notte di cui non ricorda nulla. A New York incontra gli agenti dell'FBI che vogliono sapere dei dettagli di quanto accaduto all'estero, ma Cassandra non ricorda nulla e teme di poter essere un'assassina.

Nel cast ci sono anche Michelle Gomez, Michiel Husiman, Colin Woodell, Rosie Perez, Zosia Mamet, Merle Dandridge, Griffin Matthews, T.R. Knight, Nolan Gerad Funk, Bebe Neuwirth e asha Jackson.