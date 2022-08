The Flash: Warner conferma l'uscita nelle sale nonostante gli scandali di Ezra Miller

The Flash, nonostante i problemi e gli scandali che circondano il protagonista Ezra Miller, arriverà nelle sale.

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha infatti confermato la scelta di distribuire il progetto tratto dai fumetti della DC, a differenza di quanto accaduto con Batgirl.

Zasalv ha spiegato: "Abbiamo visto The Flash, Black Adam e Shazam! Furia degli Dei e ne siamo davvero entusiasti. Li abbiamo visti e pensiamo che siano incredibili, e penso che possiamo persino renderli migliori".

Ezra Miller è l'interprete di Barry Allen da quando è stato scelto da Zack Snyder per il ruolo del supereroe in Justice League. L'attore, negli ultimi anni, è stato al centro di arresti, accuse e scandali. Questo non impedirà tuttavia allo studio di proporre il progetto, che riporterà sul grande schermo Michael Keaton e Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Zaslav ha inoltre difeso la scelta di cancellare il film di Batgirl con star Leslie Grace dichiarando: "Non proporremo un film fino a quando non è pronto. Non proponiamo un film per ottenere i risultati di un trimestre, e non faremo uscire un film a meno che non ci crediamo".

The Flash, scritto da Christina Hodson, arriverà nelle sale americane il 23 giugno 2023. Nel cast del progetto diretto da Andy Muschietti ci saranno anche Ron Livingston, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue e Sasha Calle.