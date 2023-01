The Flash: l'ultima stagione potrebbe riportare in vita un personaggio principale

Oltre al già annunciato ritorno di Stephen Amell nei panni di Oliver Queen/Green Arrow ci sono altre sorprese in serbo per la nona e ultima stagione di The Flash he potrebbe vedere la resurrezione di un personaggio chiave.

Debutterà l'8 febbraio sulla CW la nona e ultima stagione di The Flash, serie nata come spin-off di Arrow nel 2014 e che è poi diventata una delle colonne portanti dell'Arrowverse. Dagli ultimi rumor sembra proprio che gli sceneggiatori vogliano chiudere con il botto. Stando alle informazioni del portale Canadagraphs, infatti, The Flash 9 dovrebbe riportare in vita un personaggio principale dello show.

The Flash: Grant Gustin nell'episodio City of Heroes

Di chi si tratta? Ma di Eddie Thawne, interpretato da Rick Cosnett. A quanto pare l'attore sarebbe stato avvistato sul set mente girava alcune scene, ma i ettagli al momento sono ancora top secret.

Eddie Thawne è apparso nella prima stagione, sacrificandosi per salvare il team Flash dall'attacco di Reverse Flash. Nel tredicesimo episodio dell'ottava stagione è poi tornato in forma di flashback. Considerando come il decimo episodio dell'ultima stagione sia intitolato A New World: Part One è molto probabile che si tratti si una realtà alternativa in cui Eddie è ancora vivo.

The Flash: Richard Harmon si aggiunge al cast della serie nei panni di Capitan Boomerang

Dulcis in fundo, in The Flash 9 i fan dell'Arrowverse assisteranno alla tanto attesa reunion tra Barry Allen e Oliver Queen, nuovamente interpretato da Stephen Amell.