The Flash, lo showrunner della serie: "Per molti Barry Allen sarà sempre Grant Gustin"

Lo showrunner di The Flash è contento dell'eredità della serie The CW, e sa che per molti Barry Allen a.k.a. Flash sarà sempre Grant Gustin.

La serie tv The Flash sta per concludersi, ma lo showrunner ne è sicuro: molti fan assoceranno sempre il personaggio di Barry Allen/Flash al volto e all'interpretazione di Grant Gustin.

Succede un po' con tutti quei personaggi iconici che sono stati protagonisti di più progetti e iterazioni nel corso della loro storia: da Superman a James Bond, dalle Charlie's Angels a Batman, ci sarà sempre il dibattito tra chi è fan di uno o l'altro interprete o adattamento.

Così sarà anche per Flash, che tra vari progetti tra cui la serie anni '90 con John Wesley Shipp, la serie tv The Flash targata The CW con Grant Gustin e a breve il film The Flash con Ezra Miller, gode ormai di grande popolarità anche sugli schermi.

E lo showrunner della seconda serie dell'Arrowverse, Eric Wallace, fa un discorso simile parlando con TV Line, come riporta anche Comicbook: "Credo che ci sia un mondo per tutto ciò che riguarda Flash, che sia Elseworlds, che sia la TV, che siano i film... Adoro davvero questo personaggio".

Lui, che non vede l'ora di scoprire cosa ci riserverà il film diretto da Andy Muschietti ("Sarò in prima fila per vederlo. Non vedo l'ora!") è però consapevole del grande impatto che ha avuto la serie tv che ha contribuito a realizzare, come anche il suo interprete: "Grant Gustin sarà sempre The Flash per una certa generazione, allo stesso modo in cui Christoper Reeve era Superman_".

"Questo ovviamente non significa che non sia entusiasta di vedere Michael B. Jordan nei panni di Black Superman - non vedo l'ora! - o di tutti gli altri Superman, come Henry Cavill o Brandon Routh. Li amo tutti, ma io sono cresciuto con Christopher Reeve. Per cui ci sarà un gruppo di persone che cresceranno dicendo 'Grant è il mio Flash'" continua Wallace "Ma poi arriverà anche un'altra generazione che dirà 'Ezra Miller, è lui il mio Flash'".

E voi, cosa ne pensate? Chi è il vostro Flash, e cosa vorreste per il futuro del personaggio sullo schermo?