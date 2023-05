The Flash 9, la delusione dello showrunner per la fine della serie: 'Non ero pronto'

Eric Wallace, showrunner di The Flash, ha espresso il suo disappunto sul mancato rinnovo della serie per una decima stagione.

Nella giornata di ieri si è ufficialmente conclusa la nona stagione di The Flash, segnando la chiusura definitiva di un viaggio iniziato nel 2014 e che ha visto Grant Gustin vestire i panni di Barry Allen aka Flash sul piccolo schermo. Ma non tutti erano pronti per la sua conclusione, soprattutto lo showrunner Eric Wallace.

"Quando ho scoperto per la prima volta che la nona stagione sarebbe stata l'ultima e soprattutto più corta delle altre sono rimasto davvero deluso. Non ero pronto alla sua conclusione. Ma siamo ugualmente stati fortunati perchè lo abbiamo saputo con un anno di anticipo e abbiamo cercato di chiudere il tutto nella maniera più grande possibile" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

Eric ha poi aggiunto che avrebbe voluto chiudere The Flash con l'episodio numero 200, arrivando quindi a una decima stagione, ma la decisione non è stata la sua. "Ho cercato di chiudere tutti gli archi narrativi, ma di finire con una nota di speranza che mostra come il futuro dell'Arrowverse potrebbe continuare in qualche modo. Spero che dia alle persone una chiusura, ma anche un po' di speranza per il futuro, perché altrimenti è molto triste pensare che non ci sarà più un Arrowverse dopo il 24 maggio".

The Flash, Grant Gustin ha chiuso con Barry Allen

"Non voglio dire che mi sto ritirando definitivamente dal ruolo, ma per ora ho chiuso. Non ho alcuna idea di quello che mi riserverà il futuro. In ogni caso adoro il genere sci-fi, adoro il mondo dei supereroi, ci sono cresciuto. Sono aperto all'idea di interpretare un altro supereroe in futuro, o fare qualcosa ancora legato all'universo di Flash, ma deve interessarmi e valerne la pena" ha dichiarato l'attore.

Grant Gustin ha detto ufficialmente addio al suo Barry Allen con un commovente video sui social in cui appende il costume all'armadietto del camerino.