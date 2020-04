The Flash, Shazam! 2 ed Elvis: ecco le nuove date di uscita dei film Warner

Warner Bros ha annunciato le nuove date di uscita di film molto attesi come The Flash, Shazam! 2, Elvis e il film prequel della serie I Soprano.

Lo studio ha modificato il proprio listino riguardante le annate 2021-2022, decidendo la nuova strategia in attesa di scoprire quando sarà possibile riprendere il regolare lavoro sul set.

The Flash debutterà nelle sale americane il 3 giugno 2022, un mese prima rispetto a quanto previsto. Shazam! 2, che avrebbe dovuto debuttare nelle sale ad aprile 2022 ora arriverà il 4 novembre 2022. Elvis, il film biografico diretto da Baz Luhrmann le cui riprese sono state sospese in Australia ha ora una distribuzione prevista per il 5 novembre 2021.

Il film ideato come prequel della serie I Soprano, The Many Saints of Newark, slitterà dal 25 settembre 2020 al 12 marzo 2021.

King Richard, la cui lavorazione era in corso a Los Angeles, sarà distribuito nelle sale il 19 novembre 2021, un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Reminescence, film sci-fi con star Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton debutterà invece il 16 aprile 2021.

Warner Bros. non ha invece comunicato la nuova data prevista per l'uscita del film dedicato alla storia di Fred Hampton con star Daniel Kaluuya nel ruolo del membro dei Black Panther la cui distribuzione era prevista per il 21 agosto.