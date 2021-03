The Flash: Ron Livingston sostituirà Billy Crudup nel film

L'attore Ron Linvingston sostituirà Billy Crudup nel cast del film The Flash, interpretando Henry Allen, il padre di Barry.

Sarà Ron Livingston a sostituire Billy Crudup tra gli interpreti del film The Flash, diretto da Andy Muschietti.

L'attore avrà la parte del padre di Barry Allen, Henry, recitando accanto a Ezra Miller nell'atteso progetto prodotto da Warner Bros.

Il passaggio di consegne nel cast di The Flash è avvenuto a causa dei posticipi all'inizio delle riprese che hanno impedito a Crudup, apparso pochi giorni fa sugli schermi nella parte grazie a Zack Snyder's Justice League, situazione che ha portato alla scelta di Ron Livingston.

Tra le pagine dei fumetti Henry Allen è un dottore che viene accusato, ingiustamente, di aver ucciso la moglie Nora, che sarà interpretata nel lungometraggio da Maribel Verdu. L'evento spinge Barry a essere coinvolto nel mondo della scienza applicata al sistema giudiziario e anima le sue scelte in versione The Flash.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

The Flash dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".