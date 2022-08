The Flash, reshoot nel mezzo dei problemi legali per Ezra Miller?

Sembra che le controversie legali di Ezra Miller non abbiano fermato la star dal prendere parte alle riprese aggiuntive di The Flash.

Delle riprese aggiuntive per il film The Flash avrebbero visto anche la partecipazione di Ezra Miller nonostante le ripetute beghe legali dell'attore interprete di Barry Allen.

L'attore, solo pochi giorni fa, è stato ad esempio accusato di furto con scasso e dovrà, tra poche settimane, presentarsi in tribunale per affrontare le accuse.

Stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, si sono di recente conclusi i reshoot del cinecomic DC diretto da Andy Muschietti, e a questi avrebbe partecipato anche la star del film, Ezra Miller, nonostante sia recentemente stato di nuovo protagonista di tutti i titoli di giornale a causa dei suoi problemi legali (solo qualche giorno fa Ezra Miller si è ritrovato al centro di nuove accuse).

E mentre in molti si chiedono come mai Warner Bros. Discovery abbia deciso di cancellare diversi progetti - tra cui anche il film di Batgirl - e non abbia invece preso alcun provvedimento in merito alla situazione Miller, la pellicola sul velocista scarlatto ormai in fase di sviluppo da diversi anni dovrebbe arrivare come previsto sugli schermi nel 2023, sebbene degli insider abbiano rivelato che "lo studio sta valutando tutte le opzioni a disposizione".

Cosa voglia dire quest'ultima frase rimane da vedere, ma secondo delle indiscrezioni, la compagnia non sembra intenzionata a proseguire il suo rapporto di lavoro con Miller una volta completata la distribuzione di The Flash. Sarà davvero così?