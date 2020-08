The Flash, ufficiale: Michael Keaton tornerà come Batman

The Flash permetterà ai fan dei fumetti della DC di rivedere Michael Keaton in azione nel ruolo di Batman e la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal regista Andy Muschietti. Un'intervista rilasciata a Vanity Fair in anticipo rispetto all'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto.

Qualche mese fa era stato riportato da outlet autorevoli che Michael Keaton sarebbe potuto tornare a interpretare ancora una volta Bruce Wayne nella pellicola con Ezra Miller diretta da Andy Muschietti. All'epoca si parlava di trattative ancora in corso per l'attore di Birdman e Beetlejuice, e di un probabile ruolo "alla Nick Fury" nel Multiverso DC nel caso dovesse accettare di riprendere la parte del Cavaliere Oscuro.

Il regista non ha detto molto per quanto riguarda la presenza di Michael Keaton nel film, accennando semplicemente al fatto che la sua versione di Bruce Wayne avrà un rapporto sorprendente con quella di Ben Affleck.

The Flash: Ben Affleck sarà nuovamente Batman nel film con Ezra Miller

Il nuovo film tratto dai fumetti della DC arriverà nei cinema il 3 giugno 2022 e sarà presentato ufficialmente durante l'evento in streaming DC FanDome che si svolgerà tra qualche giorno. I fan potranno quindi attendersi nuove rivelazioni o forse qualche spiegazione più dettagliata riguardante il ruolo che avranno i due Bruce Wayne nell'avventura di Barry Allen.