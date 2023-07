The Flash, Kiersey Clemons: 'L'intera esperienza in DC mi ha fatto più piangere che sorridere'

Kiersey Clemons, l'Iris West di The Flash, rivela di non aver avuto un'esperienza lavorativa granché felice negli anni che hanno portato alla realizzazione del cinecomic DC.

Portare The Flash sul grande schermo è stata un'impresa non solo a livello creativo-produttivo, ma anche per gli attori coinvolti, e Kiersey Clemons, interprete di Iris West nel film DC, ha raccontato come per lei l'intera esperienza non sia stata delle più felici.

Il clima d'incertezza che ha a lungo accompagnato la realizzazione del cinecomic con Ezra Miller e gli altri film del DCEU ha infatti giocato un ruolo importante nel bilancio che l'attrice di Dope ha fatto della sua esperienza nel mondo dei cinecomic.

Iris o non Iris?

Come raccontato ai microfoni di Nylon e riportato da CBM, infatti, Kiersey Clemons era stata inizialmente scelta per ricoprire il ruolo di Iris West in The Flash dall'allora regista Rick Famuyiwa, con cui aveva precedentemente collaborato proprio per Dope.

Mi ricorda qualcuno: Kiersey Clemons in una scena del film

"Volevo fare proprio The Flash perché mi sentivo al sicuro e rispettata nel lavorare con un regista come Rick in un mondo così vasto" ha spiegato l'attrice "Quando ho letto il copione con Ezra... Durante il provino abbiamo provato una scena in cui eravamo lì, seduti su un tetto, al tramonto. C'è stata questa danza... E alla fine poggiavo il capo sulla sua spalla. Allo stesso momento, Ezra avrebbe spostato anche lui il capo, e in quel preciso istante tutti i presenti in sala hanno convenuto che fosse un momento magico, e che avessero davanti Barry e Iris".

Una volta rimescolate le carte in tavola a causa delle varie divergenze creative, però, tutto è diventato assai confuso, incluso il suo coinvolgimento nel progetto.

Le sue scene furono tagliate dalla prima versione del film di Justice League, e per un certo periodo si parlò persino di recasting per il personaggio.

"Ero in crisi perché, a un certo punto, circolavano questi rumor online che ci sarebbe stato un recast, il che era decisamente umiliante" ha continuato Clemons, raccontando la sua esperienza "Era più imbarazzante e doloroso di essere tagliata da Justice League, cosa che onestamente ho compreso più facilmente, dovevano fare dei tagli, ed è così che va. Ma il recast...".

The Flash: Kiersey Clemons confermata nel ruolo di Iris West

Per fortuna, poi, così non è stato, e Andy Muschietti ha riarruolato Clemons per The Flash, che ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale (sebbene gli incassi di The Flash siano stati piuttosto deludenti finora).

Un'estenuante corsa per arrivare a The Flash

"Con The Flash, ero così giovane e così entusiasta, e il regista con cui avrei dovuto lavorare aveva abbandonato il progetto. Per cui mi sono sentita come se fossi stata liquidata e facilmente rimpiazzabile" ha proseguito l'attrice, concludendo "E ora che il film è finalmente al cinema, mi sento come se negli ultimi 10 anni non abbia fatto altro che sorridere e mostrare una grazia incredibile. Ma credo di averlo fatto per proteggere me stessa".

The Flash, la recensione del cinecomic DC: una corsa bella a metà

"Ora posso finalmente dire e ammettere che tutta questa esperienza mi ha fatto più piangere che sorridere. Credo di aver veramente sorriso solo alla premiere".