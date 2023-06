The Flash, Kevin Smith pensa che Ben Affleck potrebbe riprendere il ruolo di Batman in futuro

Il regista Kevin Smith è convinto che in futuro Ben Affleck, dopo l'esperienza vissuta in The Flash di Andy Muschietti, potrebbe riprendere il ruolo di Batman.

Ben Affleck, secondo Kevin Smith, potrebbe in futuro riprendere il ruolo di Batman dopo essere apparso in The Flash e la fine dello Snyderverse.

Il filmmaker, durante il suo podcast Fatman Beyond, ha parlato dell'ipotesi ricordando come l'attore ami il Cavaliere Oscuro.

Le ipotesi di Kevin Smith

Kevin Smith, commentando l'uscita nelle sale di The Flash, ha raccontato: "Rivedere Ben nel ruolo di Batfleck è stato gioioso, non solo come Batfleck ma anche come Bruce Wayne. Lo ha detto in un paio di interviste che la sua reazione è stata: 'Ho da poco capito come interpretare questo personaggio e quel personaggio e ora sta finendo tutto. Si tratta di una situazione un po' agrodolce'. Ma ha avuto la possibilità di farlo prima che tutto si concludesse perché ha detto molte volte che non tornerà a interpretare Batman. Ora c'è un multiverso e si scoprirà quello che accadrà. Posso immaginare un mondo, tra dieci anni, dopo che ha vissuto altre esperienze e fatto altre cose, in cui ritorna al ruolo...".

Smith ha continuato: "So che Ben ama davvero tanto Il ritorno del cavaliere oscuro. Come la maggior parte di noi, ma durante le riprese di Chasing Amy ha letto quella storia seduto sul pavimento del mio appartamento, dormiva sul divano e tutto il resto. E diceva sempre: 'Perché nessuno può farne un fottuto film?'. E quando Zack Snyder ha realizzato Batman vs Superman ci è andato davvero vicino. Ha potuto indossare l'armatura e il resto, c'erano degli elementi tratti da quella storia... Quindi non riesco a pensare che se qualcuno, tra dieci anni, avesse un sacco di soldi a disposizione e dicesse a un quasi sessantenne Ben Affleck 'Vuoi recitare in Il ritorno del cavaliere oscuro?', rifiuterebbe. Potrebbe dire di sì e sarebbe glorioso. Ma per ora deve mettere da parte il ruolo e sembra si sia divertito a interpretarlo".